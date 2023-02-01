Суд заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии

Фото: ТАСС/ Никита Крючков (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) к 8 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"). Предполагается, что отбывать наказание журналист должен в колонии общего режима.

Невзорову также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.

Адвокат журналиста Надежда Федосеева отметила, что защита намерена обжаловать приговор. По ее словам, в деле Невзорова нет состава преступления.

В марте 2022 года против журналиста возбудили уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Тогда Невзорова обвинили в том, что он опубликовал в своих социальных сетях заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе.

Позже его объявили в розыск. Накануне же прокурор запросил для Невзорова 9 лет лишения свободы.



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