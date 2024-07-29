Украинский активист заочно приговорен в РФ к 5,5 года колонии за призывы калечить пленных

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии командира украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко, который призывал калечить пленных российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Приговором Басманного районного суда Москвы Друзенко Геннадий Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды в сети интернет"). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев общего режима заочно", – указано в решении суда.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Его обвиняют в преступлениях, при которых погибли и пострадали десятки мирных граждан.

До этого Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трех полковников украинской армии в рамках расследования дела о массовых убийствах. Речь идет о Павле Федосеенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине.

