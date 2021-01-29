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29 января, 21:20

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отправлен под домашний арест

суды город

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий, отправлен под домашний арест. Решение принято Басманным судом Москвы, сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия о домашнем аресте для Голованова Дмитрия Ярославича до 27 марта 2021 года удовлетворено судом", – говорится в сообщении.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее под домашний арест был отправлен оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Игорь Вакуленко, задержанный по одному из уголовных дел, возбужденному после сходы лавины.

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