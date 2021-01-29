СК требует ареста уроженки Украины, напавшей на полицейского на незаконной акции в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Следственный комитет (СК) просит арестовать на два месяца уроженку Украины Ольгу Бендас по обвинению в избиении полицейских в ходе несанкционированной акции, которая прошла 23 января в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 28 марта", – рассказали в пресс-службе суда.
Ранее Бендас признала свою вину. В ролике, опубликованном СК, женщина заявила, что сожалеет о произошедшем и просит прощения.
Сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, прошедших 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.
О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста. Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве.
Уроженка Украины извинилась за драку с полицейскими на незаконной акции в Москве
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