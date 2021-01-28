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Общество

28 января, 20:38

Суд арестовал на 2 месяца TikTok-блогера Лакеева

суды город общество

Видео: пресс-служба Пресненского районного суда

TikTok-блогер Костя Киевский (Лакеев) арестован на два месяца, до 23 марта. Пресненский районный суд Москвы вынес такое решение в связи с участием молодого человека в погроме служебной машины во время незаконной акции протеста 23 января.

"Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича", – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее следственные органы предъявили обвинение блогеру Лакееву по делу о повреждении автомобиля спецслужб во время несанкционированной акции в столице. Ему вменяют "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (статья 167 УК РФ) и "Хулиганство" (статья 213 УК РФ).

На допросе Лакеев рассказал, что кидал в автомобиль на Цветном бульваре снег и несколько раз пнул его. Он раскаялся в содеянном и принес извинения госслужащим и полицейским.

Блогер извинился за нападение на машину с правительственными номерами

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