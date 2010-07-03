Участника несогласованной акции 27 июля в Москве Суровцева задержали

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Сотрудники правоохранительных органов задержали участника несогласованной акции в столице Сергея Суровцева по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

"Действия Сергея Суровцева квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он задержан, допрошен по обстоятельствам преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявила представитель СК Светлана Петренко.

Личность задержанного установили после просмотра записей с видеокамер в Москве.

По данным следствия, Сергей Суровцев стал одним из участников не согласованной с властями акции, которая прошла в Москве 27 июля. Во время шествия мужчина ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения, а затем пытался заблокировать других полицейских. Впоследствии подозреваемый скрылся в толпе.

Несогласованные акции протеста проходили в Москве летом 2019 года несколько выходных дней подряд. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, действия полиции и сотрудников Росгвардии уберегли город от серьезных последствий.

В конце августа сообщалось о том, что завершено расследование по ряду дел, связанных с массовыми несогласованными акциями в Москве.

