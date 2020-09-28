В Башкирии вынесли приговор укравшей более 20 млн рублей кассирше банка

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Салаватский городской суд в Башкирии приговорил бывшую кассиршу банка Луизу Хайруллину к 5 годам лишения свободы за кражу 25 миллионов рублей из финансового учреждения, сообщили в региональной прокуратуре. Ее муж получил 6 лет тюрьмы, передает РИА Новости.
"Женщина полностью признала свою вину, а ее супруг частично", – сообщили правоохранители.
Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении Россельхозбанка, исчезла с мужем и двумя дочерьми в конце мая 2019 года. В это же время в банке обнаружили недостачу более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". В июле полиция обнаружила съемную квартиру, в которой скрывалась семья.
Как ранее сообщил начальник управления уголовного розыска республиканского управления МВД Рамиль Ермеев, большую часть украденных денег муж Хайруллиной проиграл в букмекерских конторах.
Сбежавшую с миллионами кассиршу задержали в Казани
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