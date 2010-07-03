Муж укравшей более 20 млн рублей кассирши проиграл большую часть денег

Фото: ГУ МВД РФ

Большую часть денег, которые украла из банка города Салавата кассирша Луиза Хайруллина, ее муж проиграл в букмекерских конторах, сообщил начальник управления уголовного розыска республиканского управления МВД Рамиль Ермеев.

"Как мы знаем, ее супруг был, так скажем, игроманом, закладывал (деньги. – Прим. ред.) в букмекерские конторы, что подтверждается запросами. Действительно, были перечисления, большую часть суммы он проиграл", – приводит слова Ермеева "Интерфакс".

По его словам, следственные действия в отношении супругов продолжаются, они дают признательные показания.

Напомним, Луизу Хайруллину задержали в Казани, на данный момент она находится в одиночной камере в СИЗО. По версии следствия, женщина украла из банка более 20 миллионов рублей.

Ограбление Хайруллина совершила в мае в башкирском городе Салавате.

Ранее сообщалось, что уфимский общественник Азамат Галин объявил о начале сбора средств для Луизы Хайруллиной, чтобы возместить ущерб банку. Он рассказал, что создал группу "Фонд Луизы Хайруллиной" в соцсети "ВКонтакте", где указан номер ее карты, чтобы желающие смогли перечислить пожертвования.

