Мужа укравшей более 20 млн рублей башкирской кассирши задержали

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали мужа Луизы Хайруллиной, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в башкирском Салавате, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что Марата Хайруллина задержали в аэропорту Уфы.

"Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время с ним проводят следственные мероприятия.

Накануне стало известно, что мужчина проиграл похищенные своей женой деньги.

Саму подозреваемую задержали в Казани, на данный момент она находится в одиночной камере в СИЗО. По версии следствия, женщина украла из банка более 20 миллионов рублей.

Ограбление Хайруллина совершила в мае в башкирском городе Салавате.

Ранее сообщалось, что уфимский общественник Азамат Галин объявил о начале сбора средств для Луизы Хайруллиной, чтобы возместить ущерб банку. Он рассказал, что создал группу "Фонд Луизы Хайруллиной" в соцсети "ВКонтакте", где указан номер ее карты, чтобы желающие смогли перечислить пожертвования.

