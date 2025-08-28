Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины, не функционирующего с 2022 года, более 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишет РИА Новости.

Первый иск была подан ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) еще в июле 2023 года. Суд взыскал с ответчика примерно 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам 2009 года на снабжение теплом и горячей водой за период с февраля 2022 года по март 2023 года.

Затем МОЭК подала иски за последующие периоды: всего было рассмотрено и удовлетворено 12 исков. Один из них на сумму свыше 3,6 миллиона рублей поступил в суд в июле этого года. При этом посольство не направляло своего представителя на судебные заседания.

Помимо этого, украинская дипмиссия получила еще шесть исков в арбитражном суде столицы от "Мосэнергосбыта", "Мосводоканала", "Экотехпрома" и "Эколайна" – по договорам электроснабжения, вывоза твердых коммунальных отходов, бытовых отходов и прочим претензиям. В результате с посольства было взыскано более 837 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) начал процедуру подачи иска к Украине, чтобы взыскать ущерб, который был причинен из-за атаки киевского режима по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская" на Кубани.

В свою очередь, арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил 3 триллиона рублей.