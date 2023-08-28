Московский суд арестовал еще одного фигуранта дела об отравлении шаурмой

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Савеловский районный суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела об отравлении шаурмой Максудова А. А. под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть до 25 октября 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что он является заместителем директора кафе быстрого питания, где произошел инцидент. В сообщении подчеркнули, что в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал пять случаев отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Было установлено, что в заведении использовались продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялись в неподходящих условиях.

Позже число случаев отравления увеличилось до 40. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данному делу уже арестовали директора и владельца этой точки питания. Им грозит до 6 лет тюремного заключения.

Также суд с учетом позиции прокуратуры САО отправил под стражу до 25 октября 2023 года генерального директора частной организации-поставщика и закупщика мясной продукции. Помимо этого, заместитель гендиректора частной организации – поставщика отправлена под домашний арест.

Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы