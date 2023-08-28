Суд арестовал еще двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд с учетом позиции прокуратуры САО отправил под стражу до 25 октября 2023 года двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

Речь идет о 51-летнем генеральном директоре частной организации-поставщика и 42-летнем закупщике мясной продукции, а именно замороженной курицы в бобинах для вертела, для изготовления шаурмы.

Отмечается, что мужчинам предъявили обвинение по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Свою вину они не признают, как и их сообщница, которую отправили под домашний арест.

В сообщении подчеркнули, что столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал пять случаев отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Было установлено, что в заведении использовались продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялись в неподходящих условиях.

Позже число случаев отравления увеличилось до 40. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данному делу уже арестовали директора и владельца этой точки питания. Им грозит до 6 лет тюремного заключения.

Следователи осматривают кафе на севере Москвы, где отравились люди