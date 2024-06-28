Экс-глава Кировской области Белых заявил о выходе на новую работу

Фото: РИА Новости/Сергей Бровко

Вышедший на свободу из тюрьмы бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что 8 июля выходит на новую работу, передает РИА Новости.

"Я живу в другом городе, и мне (делать. – Прим. ред.) частые визиты (в Киров из Перми. – Прим. ред.) достаточно сложно. Если же суд примет решение переносить (заседание. – Прим. ред.), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу", – сообщил Белых.

Он добавил, что 8 июля у него будет первый рабочий день. При этом, чем он будет заниматься на новой работе, Белых не уточнил.

В свою очередь, Кировский районный суд из-за замены заболевшего гособвинителя отложил вынесение решения по апелляции экс-губернатора региона на 8 июля.

Белых задержали в столичном ресторане при получении взятки в особо крупном размере в июне 2016 года. По данным следствия, ранее он получил суммы, общий размер которых достиг 400 тысяч евро.

Позже суд признал Белых виновным по делу о взятках. По словам судьи, чиновник брал средства за "покровительство" и "попустительство по службе". Защита настаивала на том, что Белых стал жертвой оговора и провокаций. В результате чиновника приговорили к 8 годам колонии.

21 июня 2024 года Белых освободился из тюрьмы в связи с истечением срока наказания.

