СК РФ направит дело отца сестер Хачатурян в прокуратуру – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Следственный комитет РФ намерен в скором времени направить в Генпрокуратуру дело отца сестер Хачатурян для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что на прошлой неделе суд ограничил для защиты Михаила Хачатуряна сроки ознакомления с материалами дела, усмотрев в действиях адвокатов затягивание чтения документов. Им дали время до понедельника, 27 июня.

К настоящему времени адвокаты сторон уже ознакомились с материалами дела, которое изложено более чем в 20 томах. Если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение, то дело будет отправлено на рассмотрение в Басманный суд Москвы.

В марте прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна. Дело расследовалось по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушек признали потерпевшими по данному делу.

В мае текущего года расследование было завершено. По его итогам Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с участием дочерей.

