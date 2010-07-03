Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также двое их сообщников будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, добавив, что это произойдет в том случае, если они захотят.

"Директором Службы принято решение направить всех четверых осужденных в одну колонию, если они сами не будут возражать", – приводит слова Максименко "Интерфакс". При этом он не уточнил, о какой именно колонии идет речь.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.

