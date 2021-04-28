Суд продлил арест жене рэпера Картрайта до конца июня

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Смольнинский районный суд Петербурга оставил под арестом Марину Кохал, обвиняемую в убийстве супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Информация об этом появилась в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что женщина останется под стражей до 30 июня.

"Сторона защиты просила избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру", – отметили в пресс-службе.

Согласно информации СК, Кохал убила мужа во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело мужа.

Незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления, отметили следователи.

Сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.

Согласно результатам экспертизы, вдова погибшего рэпера признана вменяемой. Адвокаты женщины уточнили, что у нее есть психическое расстройство, которое не считается заболеванием.