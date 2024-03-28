Бывший аспирант МГУ получил четыре года по делу об оправдании терроризма

Фото: ТАСС/пресс-служба Головинского суда

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным в оправдании терроризма аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и назначил ему 4 года колонии строгого режима. Об этом ТАСС рассказала адвокат мужчины Светлана Сидоркина.

Теперь в рамках решения суда 2 года и 6 месяцев осужденный пробудет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии.

"Приговор обязательно обжалуем", – заявила адвокат.

При этом гособвинение требовало приговорить Мифтахова к 3 годам тюрьмы.

Согласно материалам дела, осужденный одобрил теракт, который произошел в здании управления ФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года. Такие слова он произнес во время разговора с заключенным в колонии, куда попал по обвинению в хулиганстве.

Соответствующий приговор вынес Головинский суд Москвы в январе 2021 года. По данным следствия, Мифтахов вместе с двумя людьми в январе 2018 года разбили окно в офисе политической партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Экс-аспирант МГУ следил за обстановкой, чтобы в случае чего предупредить других об опасности. При этом Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору.

Суд приговорил его к 6 годам колонии, но кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.

