Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Кулакова по делу об убийстве

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Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

"[Кулаков] оправдан", – заявил его адвокат Артем Сарбашев.

Бывшего руководителя Раменского района Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой в 2019 году.

По версии следствия, мужчина напал на 39-летнюю женщину в салоне личного автомобиля. Исаенкову он якобы убил из личной неприязни, после чего скрылся с места преступления.

После того как Кулакову предъявили обвинение, он не признал свою вину. В результате мужчина был арестован.

