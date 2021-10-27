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Происшествия

20:51

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Кулакова по делу об убийстве

суды происшествия

Фото: vk.com/id147141036

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

"[Кулаков] оправдан", – заявил его адвокат Артем Сарбашев.

Бывшего руководителя Раменского района Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой в 2019 году.

По версии следствия, мужчина напал на 39-летнюю женщину в салоне личного автомобиля. Исаенкову он якобы убил из личной неприязни, после чего скрылся с места преступления.

После того как Кулакову предъявили обвинение, он не признал свою вину. В результате мужчина был арестован.

Родные экс-главы Раменского района Андрея Кулакова не верят в его виновность

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