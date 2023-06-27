Суд признал законным приговор, вынесенный пермскому стрелку Бекмансурову

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Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде пожизненного заключения, вынесенный Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете два года назад. Об этом сообщает ТАСС.

"Окончательно Бекмансурову Тимуру Муратовичу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", – заявил председательствующий судья Дмитрий Ходак.

В конце декабря 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению по факту совершения массового убийства в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.

Бекмансурова признали виновным по шести пунктам обвинения.

Речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве двух и более лиц, посягательстве на жизнь правоохранителей и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Отмечалось, что молодой человек вошел в задние вуза, после чего открыл стрельбу по находившимся внутри. В результате произошедшего погибли 6 человек, более 40 пострадали, получив ранения различной степени тяжести.

В октябре прошлого года Бекмансуров признал вину за совершенное.



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