Дочери Шукшина судятся за права на его произведения

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Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения, сообщает РИА Новости.

В Таганском суде Москвы рассказали, что вдова режиссера Лидия Шукшина передала все права одной из дочерей – актрисе Марии Шукшиной. Однако данное решение оспаривает вторая дочь – Ольга Шукшина.

На 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Ольги к Марии о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности означает возможность единолично распоряжаться этими произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Другие люди или компании могут использовать эти произведения искусства только с согласия собственника.

Василий Шукшин – советский режиссер, актер и писатель. Он написал сценарий и как режиссер снял фильмы "Калина красная", "Живет такой парень", "Печки-лавочки" и другие. Умер артист в 1974 году.

Прошлым летом дочь Лидии Шукшиной сообщала, что артистка попала в одну из московских клиник для прохождения планового обследования. Позже в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Шукшиной. Отмечалось, что ей установили электрокардиостимулятор, однако дочь женщины признавалась, что не знает, откуда именно появилась данная информация.

Она подчеркнула, что все медицинские документы и данные законодательно охраняются. Однако Ольга не стала опровергать сведения об ухудшении состояния артистки.

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