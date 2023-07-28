Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что актрису выписали из больницы

Фото: ТАСС/Константин Веремейчик

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была выписана из реабилитационного центра и уехала домой, заявила ее дочь Ольга Шукшина. Об этом сообщает РИА Новости.

Дочь артистки отметила, что сначала Федосееву-Шукшину перевели из больницы в частный центр, где она и восстанавливалась.

"Лидия Николаевна хорошо себя чувствует. Она уже дома", – сказала она.

В начале июня дочь артистки сообщала, что Федосеева-Шукшина попала в одну из московских клиник для прохождения планового обследования. По ее словам, актриса находилась в "надежных руках", пребывая в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений.

Позже в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной. Отмечалось, что ей установили электрокардиостимулятор, однако дочь женщины признавалась, что не знает, откуда именно появилась данная информация.

Она подчеркнула, что все медицинские документы и данные законодательно охраняются. Однако Ольга не стала опровергать сведения об ухудшении состояния артистки.

13 июня дочь Федосеевой-Шукшиной заявляла, что артистка находится в тяжелом состоянии. 19 июня она снова рассказала о состоянии матери, охарактеризовав его как средней степени тяжести. После артистку перевели из реанимации в обычную палату.



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