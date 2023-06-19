13:31Культура
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что актрису перевели из реанимации в обычную палату
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной становится лучше, артистку перевели в обычную палату, рассказала ее дочь Ольга Шукшина.
"Перевели из реанимации в палату. Слабенькая. Восстанавливается", – передает ТАСС ее слова.
Она уточнила, что состояние матери оценивается как средней степени тяжести. Однако есть улучшения, поскольку в реанимации актриса находилась в стабильно тяжелом состоянии.
Ранее дочь артистки сообщала, что Федосеева-Шукшина попала в одну из московских клиник для прохождения планового обследования. Она добавила, что актриса находится в "надежных руках" в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений.
Позднее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной. Говорилось, что врачи установили ей электрокардиостимулятор.
Ее дочь заявила, что не знает, откуда появилась эта информация. Она подчеркнула, что все медицинские документы и данные законодательно охраняются. Однако Ольга не стала опровергать сведения об ухудшении состояния артистки.
Позднее она призналась, что ее мать находится в тяжелом состоянии.
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