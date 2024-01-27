У укрывавшего Трепову Дмитрия Касинцева случилась истерика после оглашения приговора

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Психиатрическая помощь медиков потребовалась после оглашения приговора Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), осужденную за совершение теракта в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что после оглашения приговора, у Косинцева случилась истерика в конвойном помещении. Сообщается, что он пришел в ужас от назначенного реального срока наказания, так как до конца не осознавал тяжесть вмененного ему.

После того, как врачи стабилизировали состояние Касинцева, его доставили в СИЗО, установив за ним повышенное наблюдение.

В четверг, 25 января, Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 25 января признал Дарью Трепову виновной в теракте, ее приговорили к 27 годам заключения. Касинцев, приговоренный судом к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, укрывал Трепову после теракта в своей квартире вплоть до прибытия сотрудников правоохранительных органов, причем сначала сообщил им ложную информацию о том, что находится в жилище один.

22 января Трепова не стала признавать вину, но во время своего последнего слова девушка взяла на себя моральную ответственность за произошедшее.