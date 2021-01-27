Обвиняемому в нападении на правоохранителя назначен запрет определенных действий

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Александру Мучаеву, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста 23 января, назначили запрет определенных действий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мера пресечения избрана до 24 марта 2021 года", – сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

Кроме того, по аналогичному обвинению арестовали Тимура Салихова и Евгения Есенова.

Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.