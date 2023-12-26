Суд приговорил калининградца к трем годам условно за избиение актера Прилучного

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Ленинградский районный суд Калининграда приговорил местного предпринимателя Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно по делу об избиении в городе актера Павла Прилучного. Об этом сообщается на сайте Калининградского областного суда.

Отмечается, что судья также признал право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба. В суде добавили, что действия Семенова квалифицировали по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека").

Уточняется, что изначально Семенов обвинялся по этой же статье, однако в 2022 году суд признал его виновным в нанесении удара Прилучному, из-за чего дело переквалифицировали на статью 118 УК РФ ("Причинение вреда здоровью по неосторожности"). Тогда судья назначила подсудимому наказание в виде одного года и пяти месяцев исправительных работ с удержанием в пользу государства 15% заработка, указано в материале.

В мае этого года Калининградский областной суд отменил приговор Семенову и направил уголовное дело на повторное рассмотрение в Ленинградский районный суд в другом составе.

Прилучного доставили в больницу в конце ноября 2020 года. Тогда, по информации СМИ, у актера зафиксировали перелом черепа. В медучреждение он пришел сам, заявив, что ударился при падении. Спустя время правоохранители организовали проверку. Они проверяли версию о том, что актер мог получить травмы в ходе конфликта.

Павел Прилучный госпитализирован с травмой головы