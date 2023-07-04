10:35Происшествия
Мужчину задержали за избиение бармена у заведения в центре Москвы
Фото: depositphotos/Serreitor
Мужчина был задержан в центре Москвы за избиение бармена, сообщает пресс-служба МВД.
"По версии правоохранителей, возле одного из питейных заведений в Малом Палашевском переулке подозреваемый нанес потерпевшему удары в область лица, отчего тот упал и ударился головой об асфальт", – говорится в уведомлении.
Уточняется, что нападавшим является 37-летний уроженец Тывы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Ранее пьяный пассажир авиарейса Москва – Владивосток напал на бортпроводника и избил его. Он хотел выпить еще алкоголя, однако бортпроводник ему отказал. Не получив желаемого, он начал кричать и кинулся с кулаками на члена экипажа, который сделал ему замечание.
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