Мужчину задержали за избиение бармена у заведения в центре Москвы

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Мужчина был задержан в центре Москвы за избиение бармена, сообщает пресс-служба МВД.

"По версии правоохранителей, возле одного из питейных заведений в Малом Палашевском переулке подозреваемый нанес потерпевшему удары в область лица, отчего тот упал и ударился головой об асфальт", – говорится в уведомлении.

Уточняется, что нападавшим является 37-летний уроженец Тывы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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