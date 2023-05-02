Калининградский суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного

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Калининградский областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семенову за избиение актера Павла Прилучного. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе", – отметили в сообщении.



В суде напомнили, что Ленинградский районный суд приговорил Семенова в соответствии с частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации к исправительным работам на срок 1 год 5 месяцев с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

В конце ноября 2020 года Прилучного госпитализировали в многопрофильное отделение московской городской клинической больницы имени Пирогова. По сообщениям СМИ, артист попал в больницу с переломом черепа. Прилучный сам пришел в медучреждение и объяснил врачам, что ударился при падении. Однако в Сети появилась информация, что актера избили.

Позже полиция начала проверку по факту травмирования актера. Правоохранители проверяли версию о том, что актера могли избить в ходе личного конфликта.

