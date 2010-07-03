Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. До конца дня ее должны выпустить из следственного изолятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка.

"Сегодня состоялось заседание апелляционной инстанции. Решение об избрании меры пресечения отменено", – отметил защитник.

По информации издания "Коммерсант", уголовное дело в отношении Голосной закрыл первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков. Обвинение намерено обжаловать решение суда.

Накануне суд арестовал Голосную до 20 января 2020 года. Ей вменялось три эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Сразу после задержания она подала заявление на увольнение с поста заместителя главы ведомства.

По версии следствия, замглавы Росалкогольрегулирования поручила своим подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования ООО "Альфа-групп" для передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Компания производила пиво и не отправляла данные в систему, из-за чего не заплатила налоги на 58 миллионов рублей.

