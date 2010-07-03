Прокуратура прекратила уголовное дело против замглавы Росалкогольрегулирования

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка. По словам юриста, лично он постановления еще не видел, однако эту информацию ему подтвердили.

"Пытаюсь попасть к своей подзащитной в СИЗО, ее должны отпустить", – сказал Брык.

Накануне суд арестовал Голосную до 20 января 2020 года. Ей вменялось три эпизода злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц.

Сразу после задержания Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно.

По версии следствия, она поручила своим подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования ООО "Альфа-групп" для передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). При этом оборудование не соответствовало стандартам.

Компания производила пиво и не отправляла данные в систему, в результате чего не заплатила налоги на 58 миллионов рублей.

По делу проходят врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

