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Общество

17:33

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/ Андрей Никеричев

Столичный суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную до 20 января. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласил постановление судья.

По версии следствия, обвиняемая поручила своим подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования ООО "Альфа-групп" для передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). При этом оборудование не соответствовало стандартам.

Компания производила пиво и не отправляла данные в систему, в результате чего не заплатила налоги на 58 миллионов рублей.

По делу также проходят врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Ранее Голосной предъявили обвинения в трех эпизодах преступной деятельности. По версии следствия, инкриминируемые ей деяния были совершены в составе организованной группы.

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