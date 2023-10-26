В Москве начался суд над террористами, планировавшими взорвать здание ФСБ

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Второй Западный окружной военный суд начал слушание уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что, согласно плану фигурантов дела, взрывное устройство в здание ФСБ должен был привести смертник, который также оказался на скамье подсудимых. После приведения взрывчатки в действие террористы планировали потребовать вывод российских войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что Чертановский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма. Спортсмен пробудет под стражей до 11 декабря 2023 года.

До этого стало известно, что Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского в реестр экстремистов и террористов.