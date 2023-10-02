Украинский олигарх Коломойский попал в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Фото: ТАСС/EPA/STR

Росфинмониторинг внес украинского олигарха Игоря Коломойского в реестр экстремистов и террористов. Об этом сказано в документе, размещенном на сайте ведомства.

Также ведомство добавило в реестр экстремистов и террористов бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-командира батальона "Айдар" (признан в России экстремистским и запрещен) Сергея Мельничука.

Ранее правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

Осенью прошлого года власти Украины решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафта" и "Укртатнафта". Акции этих компаний, ранее принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.

В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.

Суд предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский суд арестовал бизнесмена на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен (около 13,8 миллиона долларов). Адвокат Коломойского заявил, что намерен обжаловать решение об аресте бизнесмена.

Бизнесмена Игоря Коломойского арестовали по обвинению в финансовых махинациях