Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой

10:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Фонда новых форм развития образования Евгения Зака, обвиняемого в мошенничестве в рамках дела бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщает Агентство "Москва".
"Постановление Тверского районного суда оставлено без изменений", – сказали в пресс-службе суда.
Евгений Зак был арестован 30 сентября. Также по делу экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой были арестованы управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки", Кристина Крючкова.
Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
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