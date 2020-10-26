Мосгорсуд оставил под арестом сына бывшего губернатора Левченко

16:37
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко оставили под арестом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Данное решение Басманного районного суда было признано законным.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты – без удовлетворения", – заявили в Мосгорсуде.
Ранее Левченко был арестован на срок до 20 ноября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Согласно данным следствия, он производил хищение из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Сообщалось, что в 2017 году Левченко вместе с директором ООО "Звезда" Олегом Хамуляком предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования.
В результате хищений ущерб составил более чем 185 миллионов рублей. В связи с этим в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело.
Адвокаты Левченко перед арестом своего подзащитного напомнили, что он не пытался скрыться от следствия. Они также указали на то, что в материалах следствия нет прямого доказательства вины Левченко. В связи с этим решение об аресте сына экс-губернатора адвокаты посчитали немотивированным и необоснованным.
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