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Происшествия

16:37

Мосгорсуд оставил под арестом сына бывшего губернатора Левченко

суды происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко оставили под арестом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Данное решение Басманного районного суда было признано законным.

"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты – без удовлетворения", – заявили в Мосгорсуде.

Ранее Левченко был арестован на срок до 20 ноября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Согласно данным следствия, он производил хищение из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Сообщалось, что в 2017 году Левченко вместе с директором ООО "Звезда" Олегом Хамуляком предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования.

В результате хищений ущерб составил более чем 185 миллионов рублей. В связи с этим в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело.

Адвокаты Левченко перед арестом своего подзащитного напомнили, что он не пытался скрыться от следствия. Они также указали на то, что в материалах следствия нет прямого доказательства вины Левченко. В связи с этим решение об аресте сына экс-губернатора адвокаты посчитали немотивированным и необоснованным.

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