Суд арестовал бизнесмена Моносова по делу о даче взятки экс-замглавы Минцифры

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Мосгорсуд изменил меру пресечения гендиректору компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александру Моносову, которого обвиняют в даче взятки бывшему замглавы Минцифры РФ Максиму Паршину. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд отменил постановление Басманного районного суда (о домашнем аресте. – Прим. ред.) в отношении Александра Моносова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Обвиняемый взят под стражу", – рассказали в суде.

Ранее 26 июля аналогичное решение Мосгорсуд вынес в отношении Максима Паршина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Изначально оба мужчины были отправлены под домашний арест, однако прокуратура это решение опротестовала.

Паршина задержали 13 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал гендиректор компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов.

