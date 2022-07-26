Дело массового убийцы Бекмансурова направлено в суд

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Генеральная прокуратура РФ направила в суд материалы уголовного дела Тимура Бекмансурова, обвиняемого в убийстве шести человек в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова. Материалы уголовного дела направлены в Пермский краевой суд", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что экспертизой стрелок признан вменяемым.