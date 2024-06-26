Суд не стал менять меру пресечения обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холле"

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Суд не стал менять меру пресечения обвиняемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Назримаду Лутфуллои и Джумахону Курбонову (оба внесены в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"Каждому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 августа 2024 года. Московской городской суд оставил постановление Басманного районного суда без изменения", – говорится в публикации.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек.

Фигурантами дела определены 20 человек, 18 из которых арестованы. При этом четверо из отправленных под стражу – непосредственно нападавшие, еще трое – люди, которые продали им транспортное средство. Также пойман мужчина, который сдал террористам квартиру. Задержан подозреваемый в финансировании террористов, и человек, который перечислял им деньги. Под стражей находятся еще двое мужчин, один из которых, по данным следствия, должен был предоставить средства для подготовки теракта.

Следователи утверждают, что исполнители и пособники террористов связаны с Украиной. Специалисты установили, что именно из этой страны причастные к теракту получали денежные переводы и криптовалюту.

