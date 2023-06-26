Мособлсуд приговорил Мавриди к 20 годам колонии за убийство бизнесмена Маругова

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Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам заключения за убийство владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и другие преступления, сообщает ТАСС.

Суд признал Мавриди виновным в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем.

Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима.

По версии следствия, в период с июля 2018 года по ноябрь 2020 года Мавриди совместно с сообщниками похитили и незаконно удерживали в различных местах городского округа Троицк города Москвы и Московской области мужчину с целью вымогательства имущества в особо крупном размере.

С помощью насилия обвиняемые заставили потерпевшего подписать доверенности на отчуждение имущества на общую сумму более 71 миллиона рублей. Для отмывания средств сообщники продали недвижимость добросовестным покупателям.

Осенью 2020 года один из обвиняемых вместе с соучастником организовали убийство предпринимателя.

В августе 2021 года обвиняемые сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Их местонахождение установили через несколько дней. В ходе обысков в автомобиле одного из злоумышленников нашли самодельные пистолет и револьвер.

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