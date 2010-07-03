Марии Хачатурян продлили запрет определенных действий до 28 июля

Фото: Агентство "Москва"

Марии Хачатурян, обвиняемой вместе с сестрами в убийстве отца Михаила Хачатуряна, продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия до 28 июля. Решение принял Басманный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Заседание проходило в закрытом режиме.

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено. 14 июня СК предъявил сестрам обвинение в окончательной редакции. По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование.

Суд признал их виновными по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". При этом биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.

Мотив преступления был изменен на формулировку "личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями было найдено в жилом доме на Алтуфьевском шоссе летом 2018 года. В убийстве признались его дочери – Мария, Крестина и Ангелина. Младшей девушке, Марии, на тот момент было 17 лет. На допросе девушки говорили, что отец долгое время издевался над ними и морально их истязал.

