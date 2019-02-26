Найденного в "Лосином острове" мальчика не отдадут бабушке

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По требованию Следственного комитета (СК) РФ решение о передаче бабушке шестилетнего мальчика, который провел ночь на территории парка "Лосиный остров", отменено.

"СК России сегодня внесено представление в адрес начальника отдела социальной защиты населения района Братеево с просьбой отменить решение об установлении временной опеки над ребенком и отложить рассмотрение этого вопроса до завершения предварительного следствия по уголовному делу. И сегодня же решение о передаче ребенка под опеку бабушке отменено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение о передаче ребенка бабушке в СК назвали преждевременным и необоснованным, так как "в рамках расследования уголовного дела еще до конца не изучены все обстоятельства совершения преступления, роль каждого из членов семьи ребенка в произошедшем".

Мальчика нашли у автозаправочной станции 18 февраля. Нашедшие ребенка рассказали, что на нем был мешок со скотчем, который позже обнаружили при осмотре места происшествия.

По данным Следственного комитета, рано утром 18 февраля в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. Она рассказала, что воскресным вечером с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил остановиться и погулять, а в итоге сбежал и не вернулся. Однако из автомобиля москвички полицейские изъяли рулоны скотча, нож-штопор и другие улики. Их направили на экспертизу. Саму женщину задержали по подозрению в покушении на убийство сына.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. Она не возражала. Адвокат указала, что такой ответ связан с шоком обвиняемой.

Портал Москва 24 выяснил, почему маленький мальчик оказался один ночью в парке "Лосиный Остров".

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