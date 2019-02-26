Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:29

Найденного в "Лосином острове" мальчика не отдадут бабушке

суды

18:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Telegram-канал 112

По требованию Следственного комитета (СК) РФ решение о передаче бабушке шестилетнего мальчика, который провел ночь на территории парка "Лосиный остров", отменено.

"СК России сегодня внесено представление в адрес начальника отдела социальной защиты населения района Братеево с просьбой отменить решение об установлении временной опеки над ребенком и отложить рассмотрение этого вопроса до завершения предварительного следствия по уголовному делу. И сегодня же решение о передаче ребенка под опеку бабушке отменено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение о передаче ребенка бабушке в СК назвали преждевременным и необоснованным, так как "в рамках расследования уголовного дела еще до конца не изучены все обстоятельства совершения преступления, роль каждого из членов семьи ребенка в произошедшем".

Мальчика нашли у автозаправочной станции 18 февраля. Нашедшие ребенка рассказали, что на нем был мешок со скотчем, который позже обнаружили при осмотре места происшествия.

По данным Следственного комитета, рано утром 18 февраля в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее пропал сын. Она рассказала, что воскресным вечером с ребенком ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров". Мальчик якобы сам попросил остановиться и погулять, а в итоге сбежал и не вернулся. Однако из автомобиля москвички полицейские изъяли рулоны скотча, нож-штопор и другие улики. Их направили на экспертизу. Саму женщину задержали по подозрению в покушении на убийство сына.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. Она не возражала. Адвокат указала, что такой ответ связан с шоком обвиняемой.

Портал Москва 24 выяснил, почему маленький мальчик оказался один ночью в парке "Лосиный Остров".

Кроме того, портал разбирался, какая судьба ждет семьи, где родители покушались на жизнь собственных детей

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика