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Москва 24

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Общество

15:23

Московский суд дал условный срок гендиректору турфирмы-должника

суды общество

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Московский суд приговорил к двум годам условно генерального директора турфирмы "Тревел дизайнерс" (туроператор "Жемчужная река"). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова помощника руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Следствие и суд установили, что в минувшем году мужчина перевел более 400 миллионов рублей, полученных от клиентов туристической фирмы, на счета другой организации, где он являлся заместителем генерального директора. В результате клиенты "Тревел дизайнерс" не смогли вовремя вылететь в Россию из Китая.

Напомним, 9 декабря 2018 года авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в китайские Хайкоу и Санья после того, как "Жемчужная река" не оплатила долги и будущие рейсы. Долги туроператора составили около 2,3 миллиона долларов.

Вылететь из Китая не смогли около полутора тысяч туристов. Позднее самолеты "ИрАэро" за свой счет вывезли из Китая часть туристов. Следственный комитет заподозрил руководство турфирмы в злоупотреблении полномочиями, было возбуждено уголовное дело.

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