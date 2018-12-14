Из Хайкоу в Москву вывезут 370 клиентов туроператора "Жемчужная река"

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Авиакомпания "ИрАэро" 14 декабря вывезет из китайского Хайкоу в Москву 370 клиентов туроператора "Жемчужная река". Об этом сообщает Ростуризм.

По итогам переговоров с авиационными властями Китая удалось договориться о выделении в срочном порядке дополнительных слотов в аэропортах Хайнаня.

Самолет вылетит из Китая в 18:30 по местному времени, совершив по пути в Москву остановки в Хабаровске и Челябинске. Всего с 12 декабря остров Хайнань покинули 1168 российских туристов из Казани, Уфы, Самары и Санкт-Петербурга.

9 декабря "ИрАэро" приостановила полеты в города Санья и Хайкоу из-за долгов "Жемчужной реки" в размере 2,3 миллиона долларов. Около полутора тысячи клиентов "Жемчужной реки" не смогли вылететь из Китая. На этой неделе "ИрАэро" начала вывозить туристов.

Следственный комитет возбудил против руководства турфирмы уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров.

