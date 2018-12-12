"Жемчужную реку" исключили из реестра туроператоров

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Федеральное агентство по туризму исключило из реестра туроператоров "Жемчужную реку", чьи клиенты несколько дней не могли вылететь из Китая.
9 декабря авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в китайские Хайкоу и Санья после того, как "Жемчужная река" не оплатила долги и будущие рейсы. Долги туроператора оцениваются в 2,3 миллиона долларов. Вылететь из Китая не смогли около полутора тысяч туристов. В Ростуризме сообщили, что направили на остров Хайнань своих сотрудников, чтобы те постарались решить проблемы туристов, в частности, добились, чтобы их не выселили из гостиниц и не применяли к ним санкции из-за истечения срока действия групповых виз.
Самолеты "ИрАэро" за свой счет вывезли из Китая часть туристов, первые 400 россиян вылетели в Казань. Туристы из Уфы и Самары вернутся домой 13 декабря, а 14 декабря из Китая вылетит последний рейс с российскими туристами. Следственный комитет заподозрил руководство турфирмы в злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело.
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