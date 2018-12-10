Возбуждено дело против турфирмы, чьи клиенты не могут вылететь из КНР

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством московской турфирмы, чьи клиенты не могут вылететь из Китая в Россию. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По версии следствия, руководство фирмы, "получив от граждан более миллиона рублей по договорам на оказание туристических услуг, нарушило интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из России в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно".

Сейчас проводятся следственный действия. Дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями руководством туристической компании "Тревел дизайнерс". Она представляет в России международную турфирму "Жемчужная река".

Ранее сообщалось, что авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов из Хайкоу. Туроператор "Жемчужная река" подтвердил задолженность перед авиакомпанией, но оплатить перевозку россиян отказался.

На прошлой неделе авиакомпания заявила о приостановке полетов в Санью и Хайкоу и перевозки туристов "Жемчужной реки" обратно в Россию. Долги туроператора составляют примерно 2,3 миллиона долларов. В Хайкоу находятся около 1500 российских туристов. Ростуризм предложил провести совещание по этому вопросу при участии министерства транспорта и Росавиации.