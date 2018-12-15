В Москву прибыл последний рейс с клиентами "Жемчужной реки"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В Москву из Хайкоу прибыл последний самолет с клиентами туроператора "Жемчужная река".
Самолет со 135 пассажирами приземлился в Домодедове после остановки в Челябинске, хотя изначально планировалось, что он также приземлится в Хабаровске.
9 декабря авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в китайские Санья и Хайкоу из-за долгов туроператора "Жемчужная река" в размере 2,3 миллиона долларов. Из Китая не смогли вылететь около полутора тысячи туристов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против руководства турфирмы. Выяснилось, что она продавала билеты на несуществующие рейсы. Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров.
Клиентов "Жемчужной реки" продолжают экстренно вывозить с острова Хайнань
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