"Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы

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Турфирма "Жемчужная река" продавала авиабилеты в Китай на несуществующие рейсы. Об этом сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

По его словам, в составе турпакета клиентам туроператора продали воздушную перевозку на регулярный рейс Pegas Fly в Хайкоу на 23 ноября и обратным вылетом 8 декабря. Однако, руководство авиакомпании предупредило Росавиацию, что на самом деле они прекратили выполнение полетной программы в Хайкоу еще с 26 ноября. "И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайокоу у авиакомпании запланированы не были", – пояснили в Росавиации.

Таким образом, подчеркнул представитель ведомства, выписанная "Жемчужной рекой" маршрут-квитанция электронного билета содержит недостоверную информацию. "По сути, это фальсификация документа о воздушной перевозке", – отметил он, так как компания отправила туристов в Китай заведомо без обратного билета.

Росавиация уже сообщила о сложившейся ситуации в Ростуризм, предложив финансировать возвращение застрявших на острове Хайнань россиян из фонда Турпомощи. В мошеннических действиях туроператора также попросили разобраться правоохранителей.

По информации АТОР, "Жемчужная река" не планирует прекращать свою деятельность. Компания собирается, как и прежде, отправлять туристов на Хайнань, хотя пока неизвестно, силами какой авиакомпании.

Между тем, туристы, которые не смогли вылететь на отдых в Китай с 8 декабря, ждут возврата денег за путевку. Как рассказали в АТОР, туроператор намерен предложить им туры в альтернативные даты или полностью вернуть денежные средства, хотя о втором варианте представители "Жемчужной реки" говорят довольно расплывчато.

9 декабря авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в города Санья и Хайкоу на китайском острове Хайнань из-за долгов "Жемчужной реки". Долги туроператора оцениваются в 2,3 миллиона долларов.

Ростуризм провел особое совещание по ситуации с россиянами, которые застряли в Китае. По его результатам "ИрАэро" начала вывозить туристов из Хайкоу. Перевозчик согласился выполнить все вывозные рейсы, а после этого решать разногласия с "Жемчужнаой рекой" через суд.

По факту злоупотребления полномочиями руководством "Тревел дизайнерс", которая представляет в России турфирму "Жемчужная река", было возбуждено дело.