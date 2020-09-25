Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев планировал избежать публичности, когда брался за дело своего подзащитного. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По его словам, в самом начале у него было жесткое условие – не общаться с журналистами. Он признался, что начал активно комментировать в СМИ это дело только после того, как его оппонент Александр Добровинский взялся за "самый грязный метод" – начал настраивать общество против Ефремова и его близких.

Пашаев также рассказал, что возмущен обвинениями в его адрес, что якобы он пытается пиариться за счет громкого процесса.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева. Актер заявил, что не ожидал такого приговора, отметив, что адвокат его "подставил".

В Федеральной палате адвокатов России заявили, что Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката. Позднее его лишили статуса адвоката сроком на один год.

8 сентября Пресненский суд признал виновным Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом кольце. Актер получил восемь лет колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С актера также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.