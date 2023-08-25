Напавшего на девушку из-за шорт в Нахабине арестовали

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд на месяц арестовал мужчину, который напал на девушку из-за коротких шорт в подмосковном Нахабине. Об этом сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино", – сказала Волк.

Инцидент произошел утром 23 августа на улице Белобородова в Нахабине. Пострадавшая совершала пробежку, когда подозреваемый ударил ее кулаком по лицу. Свой поступок он объяснил неподобающим внешним видом девушки.

За пострадавшую заступились прохожие, после чего злоумышленник убежал, однако правоохранителям вскоре удалось задержать мужчину. В его отношении было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Позже на него завели новое дело об экстремизме.



В Нахабине задержали молодого человека, напавшего на девушку из-за коротких шорт