Полиция разыскивает мужчину, напавшего на девушку во время бега в Подмосковье

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Полиция Подмосковья устанавливает личность мужчины, напавшего на девушку в парке во время бега. Об этом заявили на официальном сайте ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в парке в Нахабине, когда во время утренней пробежки мужчина нанес девушке телесные повреждения. По информации RT, нападавший якобы был недоволен одеждой спортсменки, а именно ее короткими шортами.

В результате за девушку заступились прохожие. Одному из них нападавший якобы заявил, что "девушка не может быть спортсменкой". После этого мужчина сбежал.

Заявление от жертвы нападения поступило в отдел полиции по Красногорску. По словам представителей МВД, мужчину привлекут к уголовной ответственности за избиение девушки.

Ранее в одном из кафе Москвы задержали мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Подозреваемый, находясь в кафе в компании других людей, устроил конфликт и отказался оплачивать счет. Полицейский начал разбираться в произошедшем, после чего злоумышленник нанес ему телесные повреждения. Мужчину задержали.

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