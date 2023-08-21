В Воронеже задержали мужчину, сорвавшего с подростков Z-нашивки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Воронеже сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на школьников и сорвал с их вещей нашивки с буквой Z. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, 38-летний мужчина в мае 2023 года публично дискредитировал российскую армию и нецензурно выражался в адрес ВС РФ.

Подозреваемого привезли в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. На него составили два протокола об административных правонарушениях – за мелкое хулиганство и дискредитацию российской армии.

"Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа", – заявили в МВД по Воронежской области.

По информации различных телеграм-каналов, нападение случилось в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе. На размещенном в соцсетях видео женщина ругала мужчину за то, что тот сорвал с ее сына нашивки с символикой спецоперации.

Ранее отец теннисиста Новака Джоковича стал участником международного скандала на Australian Open. Мужчина встретился с болельщиком в футболке с Z-символикой. По словам очевидцев, он сказал: "Да здравствуют русские".

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